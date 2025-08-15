Jan Möller (Stadtrat, CDU) unterbrach Bürgermeister Christoph Bauer (Freie Wähler) beim jüngsten Gewerbestammtisch in Eisfeld (Landkreis Hildnurghausen) nach circa 20 Minuten mit den Worten: „Du hast lange geredet. Die Markttreibenden haben Anspruch, gehört zu werden.“ Das war zunächst für Bauer kein Argument: „Ich habe eingeladen, die Hintergründe“ für anstehende Veränderungen „sind wichtig und einige der Gewerbetreibenden waren noch zu keinem Gewerbestammtisch“.