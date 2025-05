Einwohnerzahlen: Thüringen schrumpft weiter - trotz Plus bei Zuzügen

Nach Thüringen zogen 112.113 Menschen, während den Freistaat 107.598 Menschen verließen. Das Plus von 4.515 reichte nicht, um die Geburtenzahlen auszugleichen – was laut Landesamt schon seit Jahren ein Problem ist. Zudem sei der sogenannte Wanderungsgewinn – also das Plus bei Zuzügen gegenüber Fortzügen – auch geringer als 2023 ausgefallen. Damals waren rund 14.000 Menschen mehr nach Thüringen gezogen als weggezogen.