Viele Themen, wenig Besucher: Während die Einwohnerversammlungen in den Bad Salzunger Ortsteilen meist auf großes Interesse stoßen, blieben die Reihen im kleinen Saal des Pressenwerks weitgehend leer. Zieht man Stadträte und Mitarbeiter der Verwaltung ab, fanden sich kaum 20 Bürger ein. Dabei hatte Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) die Tagesordnung bewusst breit angelegt und zudem viel Zeit für Fragen aus dem Publikum eingeplant.