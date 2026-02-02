Gibt es einen Ilmenauer Ortsteil, in dem es sich gut leben lässt und die Welt noch in Ordnung zu sein scheint, so dürfte dies wohl Unterpörlitz sein. Eine gute Dorfgemeinschaft, ein aktives Vereinsleben, viele Veranstaltungen, ein engagierter Ortsteilrat und eine geschätzte Ortsteilbürgermeisterin ... zur kürzlichen Einwohnerversammlung des Ortes gab es viel Positives zu berichten. Zahlreiche Einwohner waren gekommen, um den Berichten von Ortsteilbürgermeisterin Ute Oberhoffner in der Sport-/Mehrzweckhalle zu lauschen.