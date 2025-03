Die Thüringer Kommunalgesetzgebung ebenso wie die Hauptsatzung der Kreisstadt sehen jährlich eine Einwohnerversammlung in Bad Salzungen vor, die dann in der Regel im Pressenwerk stattfindet. Bürgermeister und Stadtverwaltung wollen über wichtige Vorhaben und die entsprechenden Pläne informieren und ihrerseits Fragen der Bürger beantworten bzw. zur Klärung entgegennehmen. Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) setzt diese Erläuterung an den Beginn jeder Einwohnerversammlung, verbunden mit dem Hinweis: Bei 27 Ortsteilen ist der Jahrestakt schwerlich realisierbar, aber zwei Jahre Abstand wie in Oberrohn sind durchaus vertretbar.