„Die Friedrich-Engels-Straße ist die schlechteste Hauptstraße in der Stadt und ihr könnt nicht sagen, wann ihr sie baut“, wurde ein Oberlinder laut. Die Anfrage ging an Bürgermeister Heiko Voigt und Bauamtsleiter Holger Scheler, die mit Kämmerer Steffen Hähnlein der Einladung des Oberlinder Ortsteilbürgermeisters Ralf Wöhner zur Bürgerversammlung gefolgt waren. Dienstagabend, eine Viertelstunde vor Beginn waren im Versammlungsraum der Feuerwehr im Stadtteil alle Stühle belegt, der Platz knapp und immer wieder drängten neue Gäste nach. Platz gefunden hatten am Ende etwa 200 Gäste, denn das Feld an Problemlagen vom neuen Verkehrskreisel über die Breitbandversorgung bis hin zur öffentlichen Ordnung war von Wöhner weit gesteckt.