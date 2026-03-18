Im Nachgang zur Einwohnerversammlung am 9. März zum geplanten Windparkvorhaben sowie zur anschließenden Berichterstattung und einzelnen Leserbriefen möchte die Gemeinde einige Punkte einordnen und richtigstellen. Die Veranstaltung war von Anfang an als Einwohnerversammlung angesetzt. Ziel war es, die Bürger über den aktuellen Stand der Planungen zu informieren und einen direkten Austausch mit BayWa r. e. zu ermöglichen. Dieser Austausch hat konstruktiv, sachlich und gleichermaßen kritisch stattgefunden. Viele Fragen konnten im Rahmen der Versammlung besprochen werden.