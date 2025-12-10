Wer auch immer in der Stadtverwaltung den Saal der Strupp’schen Villa als Ort der Meininger Einwohnerversammlung am Dienstagabend ausgewählt hatte: Er rechnete offenbar mit nur wenig Gästen – und irrte sich sehr. Eilig mussten noch Stühle herbeigeschafft werden, die jedoch nicht reichten, um allen Besuchern im vollen Saal einen Sitzplatz zu bieten. „Offenbar so gewollt“, schimpfte ein Mann leise. „Warum findet die Veranstaltung nicht im viel größeren Volkshaus statt“, fragte sich ein anderer.