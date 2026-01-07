Eigentlich gibt es in der Gemeinde Grabfeld alles, was man zum wohnen und leben und zum wohlfühlen braucht: Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, eine Apotheke, eine Tankstelle, mehrere Kindertagesstätten, drei Schulen, Turnhallen, Sportplätze, Museen, Gastronomie, Wohnbaugebiete, Arbeitsplätze unter anderem dank des hier gelegenen Industriegebietes Thüringer Tor (ITT) und nicht zuletzt eine lebendige und aktive Dorfgemeinschaft, die sich vielfach mit Veranstaltungen einbringt: Karneval, Kirmes, Sportfeste, Theateraufführungen, Lauf-Events und vieles mehr gehören zum Veranstaltungskalender der Ortsteile in jedem Jahr.