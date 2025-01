Das Geburtendefizit, also die Differenz aus Geburten und Sterbefällen, lag bei 9.400 Menschen. Außerdem wanderten deutlich mehr Menschen in andere Bundesländer ab, als zu. Besonders deutlich ging die Einwohnerzahl in Suhl sowie in den Landkreisen Hildburghausen und Sonneberg zurück. Leichte Zuwächse konnten als einzige Regionen Weimar und der Ilm-Kreis verzeichnen.