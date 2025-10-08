Das Wintersemester hat begonnen und sicherlich ist der ein oder andere Studierende neu nach Ilmenau gezogen. Wer seinen Hauptsitz ummelden will – ob aus universitären Gründen oder weil ein Bürger anderweitig in die Stadt zieht – muss nun aber nicht mehr zum Einwohnermeldeamt ins Rathaus laufen und dort mitunter länger warten. Wohnsitzummeldung, das geht nun auch einfach und bequem von der heimischen Couch aus: Das Internet und Smartphone machen es möglich. Auch die Adressdaten auf dem Personalausweis oder dem Reisepass können online selbstständig aktualisiert werden. Der neue digitale Service ist just in Ilmenau gestartet und kostenfrei.