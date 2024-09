Was für eine Geduldsprobe. Möchte ein Einwohner von Schleusingen zur Stadtratssitzung eine Frage stellen, muss er nicht selten stundenlang warten. Und manchmal kommt er gar nicht zum Zuge, weil die Sitzung – wie am Dienstag – nach etwa der Hälfte der Tagesordnung und vier Debattierstunden vertagt wird. Damit künftig niemand mehr so lange warten muss, hat die Fraktion 18sind1 – Bürgerinitiativen für Schleusingen beantragt, künftig zu Beginn der Stadtratssitzung eine Einwohnerfragestunde beide anzubieten und die Geschäftsordnung dementsprechend zu ändern. Das gleiche Ansinnen hat die Fraktion SPD/Linke/Aktiv. Im vorliegenden Entwurf ist dies eingearbeitet. Jedoch sieht er auch vor, dass Fragen der Bürger zwei Tage vor der Sitzung im Rathaus vorliegen müssen – um sie am Sitzungsabend entsprechend beantworten zu können. Ob dies tatsächlich so praktiziert werden soll, oder ob auch spontan gefragt werden darf – darüber werden die Mitglieder des Hauptausschusses noch beraten.