Die harte Grundlage für die Ansiedlung von größeren Einzelhandelsanbietern ist häufig die Bevölkerungsentwicklung, woraus, wie der größte Teil der Ketten stets betont, sich auch Rückschlüsse über die Entwicklung der Kaufkraft ablesen lassen. Das macht die Kommunalpolitiker im Landkreis nicht weiter froh, zumal wenn Bevölkerungsprognosen im ländlichen Raum häufig Minuszeichen vor den Ziffern aufweisen. Bevölkerungsprognosen sind allerdings zunächst einmal Statistik und mitunter interpretationsbedürftig, zumal dann, wenn sich der Zeitraum etwas weiter in die Zukunft schiebt.