Rund 50 Gäste waren am Samstagmorgen der Einladung der Stadt Sonneberg an das Naturparkinformationszentrum (NIZ) an der Kalten Küche gefolgt. Natur- und Wanderfreunde aus nah und fern konnte Bürgermeister Dr. Heiko Voigt ebenso begrüßen wie Stadträte, Spechtsbrunns Ortsteilbürgermeister Jens Knoblauch, Vertreter der Spechtsbrunner Freiwilligen Feuerwehr, die am gleichen Wochenende die Kirmes im Ort stemmte, und Vertreter des Nationalen Geoparks Schieferland.