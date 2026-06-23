Im Meininger Ortsteil Helba wird ein neuer Spielplatz offiziell seiner Bestimmung übergeben. Anlass ist der Abschluss einer intensiven Planungs- und Bauphase, die den Stadtteil um einen modernen Spiel- und Begegnungsort bereichert. Bürgermeister Fabian Giesder richtet sich im Vorfeld mit einer Einladung an die Öffentlichkeit. Angesprochen seien insbesondere Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Familien sowie Stadträtinnen und Stadträte und alle, die an Planung und Umsetzung beteiligt waren.