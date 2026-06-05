Einweihung Gerätehaus Die Feuerwehr rückt ins Herz von Mittelstille

Unsere Empfehlung für Sie Schmalkalden Mittelstiller Feuerwehr in Platznot Im April dieses Jahres sollen die Arbeiten für das neue Feuerwehrgerätehaus in Mittelstille beginnen. Schmalkaldens Bürgermeister Thomas Kaminski sprach zur Jahreshauptversammlung der Wehr über den aktuellen Stand dieses Projektes.

Die historischen Unterlagen, die Michael Scholz zusammengetragen hat und auf einer Informationstafel nachgelesen werden können, reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück. Wohnhaus, Schmiede, Scheune, Stallungen und Remise prägten das Anwesen über mehr als zwei Jahrhunderte. Die Schmiede war über lange Zeit ein wichtiger Bestandteil des Dorflebens und wurde von mehreren Generationen der Familie Herdmann betrieben.

Der Feuerwehrnachwuchs. Foto: Michael Bauroth

Doch die Gebäude waren in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend dem Verfall preisgegeben. Vor etwa zehn Jahren kaufte die Stadt Schmalkalden den Komplex. Umfangreiche Untersuchungen zeigten schließlich, dass eine Sanierung wirtschaftlich und baulich nicht mehr vertretbar war. Im Frühjahr 2024 erfolgte deshalb der Abriss der alten Bausubstanz, um Platz für das neue Feuerwehrgerätehaus zu schaffen. Vom Vorgängerbau zeugt noch der Grundstein, der aufbereiter im Hauseingang steht.

Fünf Minuten geschockt

Bürgermeister Thomas Kaminski erinnerte daran, wie die Idee überhaupt entstanden war. Den entscheidenden Anstoß habe einst Ortsrat Michael Scholz gegeben. Die zunächst ungewöhnlich klingende Überlegung, die ehemalige Schmiede als Standort für ein neues Feuerwehrhaus zu nutzen, O-Ton Kaminski „Ich war erst mal fünf Minuten geschockt“, entwickelte sich Schritt für Schritt zu einem konkreten Vorhaben, das nun erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Der Weg dorthin war allerdings lang. Am 15. November 2021 hatte der Stadtrat den Grundsatzbeschluss zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit Vereinsräumlichkeiten und Multifunktionsplatz gefasst und die Planiung vergeben. Fördermittel wurden beantragt, Entwürfe diskutiert und zahlreiche Kompromisse gefunden.

Nach der Fördermittelzusage vom 16. Oktober 2023 und dem Spatenstich mit Ministerin Susanna Karawanskij am 25. März 2024 begann die konkrete Umsetzung: Abriss, Neubau, Außenanlagen. Insgesamt waren um die 23 Handwerksbetriebe an der Umsetzung des Bauvorhabens beteiligt.

Ein Platz für die Gemeinschaft

Das Ergebnis beeindruckt nicht nur durch seine Funktionalität. Die moderne Holzfassade und die markante, vom Schmalkalder Büro 4Raum Architektur entwickelte Architektur setzen bewusst einen Akzent im Ortsbild. Errichtet wurde das Gebäude überwiegend mit nachwachsenden Rohstoffen in einer Bauweise aus Massiv- und Holzbau. Großzügige Freiflächen ermöglichen das sichere Ausrücken der Fahrzeuge, bieten Platz für Übungen und schaffen zugleich Raum für Veranstaltungen.

Besonders wichtig war den Planern die Mehrfachnutzung. Das barrierefreie Gebäude steht künftig nicht allein der Feuerwehr zur Verfügung. Auch Vereine, der Ortschaftsrat sowie Kinder- und Dorffeste können die Räume nutzen. Damit entsteht mitten im Ort ein neuer Treffpunkt für die gesamte Gemeinschaft.

Ortsteilbürgermeister Falko Liebaug bezeichnete das Gerätehaus als Symbol für Vertrauen, Zusammenhalt und Zukunft. Es stehe für die Bereitschaft eines Dorfes, Verantwortung für seine Sicherheit selbst in die Hand zu nehmen.

Auch Vertreter der Feuerwehrführung würdigten den Neubau als wichtige Investition in den Bevölkerungsschutz. In Zeiten zunehmender Herausforderungen durch Unwetter, technische Hilfeleistungen und Katastrophenlagen seien moderne Strukturen unverzichtbar. Das neue Gebäude könne künftig sogar als Anlaufpunkt in Krisensituationen dienen und damit weit über seine eigentliche Aufgabe hinauswirken, betonte Stadtbrandmeister Michael Pfunfke.

Ein besonderer Dank galt allen Beteiligten, die das Projekt ermöglicht haben: den Fördermittelgebern, den Planern, den ausführenden Firmen, der Verwaltung, den politischen Entscheidungsträgern, den aktiven Kameradinnen und Kameraden, der Alters- und Ehrenabteilung sowie den Familien, die das ehrenamtliche Engagement ihrer Angehörigen unterstützen.

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Mit der symbolischen Schlüsselübergabe durch die Architekten und den Segensworten von Pfarrer Christoph Nordmeyer erhielt das Gebäude schließlich offiziell seine Bestimmung.

Als die Gäste – am späteren Nachmittag kamen die Einwohner dazu – durch die neuen Räume gingen, miteinander ins Gespräch kamen und das Gebäude erkundeten, wurde deutlich, dass an diesem Tag mehr eröffnet wurde als ein Feuerwehrhaus. Mittelstille hat einen neuen Mittelpunkt gewonnen. Und wenn Ende Juni noch das Mobiliar geliefert wird, kann endgültig umgezogen werden.

Anfang nächsten Jahres wartet schon der nächste Höhepunkt: die Lieferung eines neuen Mittleren Löschfahrzeugs (MLF). Die Wehr verfügt bislang über kein wasserführendes Fahrzeug und rückt nach wie vor mit einem in die Jahre gekommenen Kleinlöschfahrzeug (Florian Mittelstille 40) aus.