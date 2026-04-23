Eintrittspreise für Kirchen: Fünf Euro Eintritt für Nürnberger St.-Sebaldus-Kirche

Eintrittsgebühren für Kirchen sind in Deutschland - anders als in vielen anderen Ländern Europas - bisher nicht üblich. Zuletzt hatte der Kölner Dom für Schlagzeilen gesorgt, als das Erzbistum eine Gebühr von zehn Euro für den Innenraum des Gotteshauses ankündigte. In der Bayern erhebt derzeit die Stadtkirche St. Jakob im Touristen-Hotspot Rothenburg ob der Tauber Eintrittsgelder.