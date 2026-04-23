Eintrittspreise für Kirchen: Fünf Euro Eintritt für Nürnberger St.-Sebaldus-Kirche

Nürnberg - Wer die Nürnberger Sebalduskirche von innen besichtigen will, muss künftig Eintritt zahlen. Für touristische Besichtigung werden vom 17. Mai an fünf Euro für Erwachsene fällig, wie die Gemeinde St. Sebald in Nürnberg mitteilte.
Das Betreten von Gotteshäusern ist in Deutschland weitgehend kostenlos. Die ersten Kirchen erheben jetzt aber Eintrittsgelder - für Touristen, nicht für Betende.
Nürnberg - Wer die Nürnberger Sebalduskirche von innen besichtigen will, muss künftig Eintritt zahlen. Für touristische Besichtigung werden vom 17. Mai an fünf Euro für Erwachsene fällig, wie die Gemeinde St. Sebald in Nürnberg mitteilte.
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Eintrittsgebühren für Kirchen sind in Deutschland - anders als in vielen anderen Ländern Europas - bisher nicht üblich. Zuletzt hatte der Kölner Dom für Schlagzeilen gesorgt, als das Erzbistum eine Gebühr von zehn Euro für den Innenraum des Gotteshauses ankündigte. In der Bayern erhebt derzeit die Stadtkirche St. Jakob im Touristen-Hotspot Rothenburg ob der Tauber Eintrittsgelder.
In Nürnberg die Gemeinde mit den zusätzlichen Einnahmen den Erhalt der über 700 Jahre alten Stadtkirche dauerhaft sichern. "St. Sebald ist seit Jahrhunderten eine offene Kirche für alle Menschen – und soll es auch in Zukunft bleiben", sagte Pfarrer Martin Brons.
Die Gebühr gilt nur für Touristen - Betende und Gemeindeglieder haben weiterhin freien Eintritt. Eine Jahreskarte kostet 15 Euro, für Schüler, Studierende, Senioren und Besuchergruppen gibt es Ermäßigung. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt.