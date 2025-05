Eintritt ist frei: Sonneberg im Kultur-Rausch

Der Sonntag, 15. Juni, ist traditionell der Tag für Familien – und „Sonneberg hüpft – Kids-Action-Tag“ verspricht in diesem Jahr mehr Spaß denn je. Das Festivalgelände wird zum Abenteuerspielplatz, bei dem Kinderherzen höherschlagen: Neben zahlreichen Hüpfburgen gibt es ein buntes Angebot an Spiel- und Mitmachstationen, darunter ein riesiges Dartwurfspiel, ein spannendes Basketball-Wurfspiel, der beliebte Heiße Draht in XXL, sowie „Hau den Lukas“ und viele weitere Attraktionen. Ob Geschicklichkeit, Kraft oder einfach nur Spaß – hier ist für jede Altersgruppe etwas dabei. Und das Beste: Alles in sicherer Umgebung und kostenlos. Während die Kleinen spielen, toben und entdecken, können Eltern und Begleitpersonen entspannt verweilen, plaudern oder ein Getränk genießen – so wird der Sonntag zum entspannten Familienausflug mitten in der Stadt, so Heim.