Nach ihrer Auszeichnung mit der Thüringer Rose hat sich Ruth Weisbach im Beisein von Bürgermeister Frank Spilling in das Goldene Buch der Stadt Arnstadt eingetragen. Anfang Juli war Ruth Weisbach auf der Wartburg in Eisenach von Thüringens Sozialministerin Katharina Schenk gemeinsam mit neun weiteren verdienstvollen Ehrenamtlichen mit der Thüringer Rose ausgezeichnet worden. Diese Ehrung würdigt ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement in der Selbsthilfearbeit.