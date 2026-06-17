Seit einigen Tagen Spekulationen um Wechsel

Krösche soll den Berichten zufolge zwar ein Angebot von Milan für die Stelle als "Head of Football" erhalten haben. Er habe der Eintracht aber nun mitgeteilt, trotz des Interesses des italienischen Topclubs in Frankfurt zu bleiben. In den Medien galt Krösche seit einigen Tagen als einer der Kandidaten auf einen der vakanten Posten im Verein.