Aggressive Pressemitteilung der Fis

Ob dieser Wunsch erfüllt wird, ist unklar - denn der Weltverband kündigte bereits Berufung gegen das Urteil an. "Die Fis wird Rechtsmittel einlegen gegen die Entscheidung, die gänzlich falsch ist", hieß es in einer ungewöhnlich aggressiven Pressemitteilung. In dieser schimpfte die Fis über ein "inakzeptables und unprofessionelles" Vorgehen des Gerichts bei dessen Pressemitteilung zum Urteil.