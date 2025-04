Augsburg (dpa/lby) - Ein Vereinsheim in Augsburg stand komplett in Flammen und droht einzustürzen. In dem größtenteils aus Holz gebauten Gebäude befand sich früher eine Krebszuchtanlage, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand brach am Donnerstagabend aus. Bereits auf der Anfahrt war eine Rauchentwicklung sichtbar, hieß es. Die Flammen konnten gelöscht werden. Es gebe aber langwierige Nachlöscharbeiten, der Einsatz sei noch nicht beendet.