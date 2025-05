Erfurt (dpa/th) - Thüringens AfD-Fraktionsvize Daniel Haseloff hält eine Mäßigung seiner Partei auch nach der Einstufung der Bundes-AfD durch den Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem nicht für nötig. "Also ich sehe keinen Grund, warum wir uns in irgendeiner Weise mäßigen sollten", sagte Haseloff, der Stellvertreter von Björn Höcke in der AfD-Fraktion ist. Der Thüringer AfD-Landesverband sei einer der professionellsten bundesweit.