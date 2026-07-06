Einstiger Todesstreifen Warum das "Grüne Band" so wichtig für den Naturschutz ist

Dass die Grenze zwischen den beiden Staaten so stark abgeriegelt war, verschaffte der Natur eine "Atempause", wie es beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) heißt: "Der Grenzstreifen wurde zum Refugium für mehr als 1.200 seltene und gefährdete Pflanzen und Tiere." Nach dem Fall der Mauer sei hier eines der größten und bedeutsamsten Naturschutzprojekte geschaffen worden. Das "Grüne Band" zieht sich von der Ostsee bis nach Bayern auf etwa 1.400 Kilometern.