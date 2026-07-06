Einstiger Todesstreifen Warum das "Grüne Band" so wichtig für den Naturschutz ist

Mödlareuth (dpa/lby) - Einst war es der gefürchtete Todesstreifen, die Trennzone zwischen zwei Staaten und zwei Systemen - und heute ein wertvolles Naturschutzgebiet: das "Grüne Band" an der ehemaligen Grenze zwischen BRD und DDR. Die drei Bundesländer Bayern, Sachsen und Thüringen starten nun das Naturschutzgroßprojekt "Grünes Band Dreiländereck". Erwartet wird heute (Montag) in Mödlareuth, dem einst geteilten Dorf, auch Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD). Ziele sind, das "Grüne Band" und sein Umfeld zu erhalten und zu entwickeln.