Mitnetz will Probleme in kommenden Monaten beheben

In Sachsen-Anhalt ist Mitnetz der größte Netzbetreiber, der auch in einigen Regionen in Sachsen präsent ist. Dort gab es ebenfalls Beschwerden, berichteten die Verbraucherschützer im Freistaat. Ein Sprecher von Mitnetz verwies auf Nachwehen einer IT-Umstellung, die sich auf ältere Anträge auswirke. Die meisten Fälle sollen demnach in den kommenden Monaten abgearbeitet sein. Das Geld werde rückwirkend ausbezahlt. Aktuell dauere der Prozess von der Anmeldung bis zur Abrechnung etwa 20 Wochen.