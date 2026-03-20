Einschränkungen in Sonneberg: Schienenersatz Richtung Norden

Seit Freitag bringen die Bauarbeiten an der K 31 Judenbacher Straße im Sonneberger Stadtteil Hüttensteinach auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr im Landkreis Sonneberg mit sich. Wie in der Rubrik „Straßensperrungen“ auf der Serviceseite von „Freies Wort“ gemeldet, wurden nach der Winterpause die diesbezüglichen Arbeiten wieder aufgenommen. Bis 27. März stehen dabei die Erneuerung des Bahnübergangs und des angrenzenden Kreuzungsbereiches der Judenbacher Straße, Spitzbergstraße und Bergstraße im Mittelpunkt. Die Baustelle ist seither für den Fahrzeugverkehr gesperrt.