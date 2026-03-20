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Einschränkungen in Sonneberg Schienenersatz Richtung Norden

Zwischen Sonneberg und Neuhaus am Rennweg kommt es von Freitag, 20. März, bis Sonntag, 22. März, zu Einschränkungen. Statt der Bahn fährt ein Bus als Schienenersatzverkehr.

Einschränkungen in Sonneberg: Schienenersatz Richtung Norden
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Auf der Bahnstrecke zwischen Sonneberg und Neuhaus am Rennweg ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Foto: dpa/Silas Stein

Seit Freitag bringen die Bauarbeiten an der K 31 Judenbacher Straße im Sonneberger Stadtteil Hüttensteinach auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr im Landkreis Sonneberg mit sich. Wie in der Rubrik „Straßensperrungen“ auf der Serviceseite von „Freies Wort“ gemeldet, wurden nach der Winterpause die diesbezüglichen Arbeiten wieder aufgenommen. Bis 27. März stehen dabei die Erneuerung des Bahnübergangs und des angrenzenden Kreuzungsbereiches der Judenbacher Straße, Spitzbergstraße und Bergstraße im Mittelpunkt. Die Baustelle ist seither für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

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Während der Arbeiten am Bahnübergang seit dem 20. und bis 23. März soll der Baustellenbereich nun auch für Fußgänger gesperrt bleiben. Und natürlich kann in der Bauphase am Bahnübergang auch die Süd-Thüringen-Bahn die Strecke nicht passieren.

Die STB meldet deshalb unter „Aktuelle Verkehrslage“: Aufgrund von Bauarbeiten der Thüringer Eisenbahn GmbH auf der Bahnstrecke zwischen Sonneberg und Neuhaus am Rennweg kommt es im Zeitraum Freitag, 20. März, bis Sonntag, 22. März, zu Fahrplanänderungen. Alle Züge der Süd-Thüringen-Bahn zwischen Sonneberg und Neuhaus am Rennweg verkehren in diesem Zeitraum als Bus im Schienenersatzverkehr, was teils auch zu verlängerten Fahrzeiten führt. Entsprechende Fahrpläne hängen in den Bahnhöfen aus.