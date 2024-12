Berlin - Zum Jahreswechsel rechnen Versicherer in Deutschland mit mehr Fahrzeugbränden durch Feuerwerkskörper. Nach Einschätzung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) könnten Böller und Raketen bis zu 1.000 kaskoversicherte Pkw in Brand setzen. "An Silvester und Neujahr brennen fast so viele Autos wie sonst in einem ganzen Monat", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.