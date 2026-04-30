Dichter Rauch, vermisste Personen, Verletzte mit schweren Verbrennungen: Am Mittwochabend gegen 18 Uhr wurde es in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Untermaßfeld ernst – zumindest im Rahmen einer großangelegten Feuerwehrübung. Um 18.12 Uhr erfolgte die Alarmierung mit dem Stichwort „Gebäudebrand JVA Untermaßfeld mit vermissten Personen“. Mehr als 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Justizvollzugsanstalt waren beteiligt.