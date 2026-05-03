Strömendes Wasser, eingeschränkte Sicht und hohe körperliche Belastung: Vom 24. bis 26. April 2026 stellten sich die Taucher des DRK‑Katastrophenschutz‑Wasserrettungszuges Thüringen genau diesen Herausforderungen. Gemeinsam mit dem DRK‑Kreisverband Meiningen absolvierten sie in Meiningen ein intensives Fortbildungswochenende. Austragungsort war die Werra in der Kreisstadt. Hier wurde unter realitätsnahen Bedingungen trainiert.