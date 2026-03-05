München (dpa/lby) - Nach guten Test-Erfahrungen mit voll automatisierten Drohnen nimmt die Feuerwehr München ein drittes Gerät in den Dienst. Es wird in Kirchheim stationiert und im Landkreis München eingesetzt, wie die Verantwortlichen erläuterten. Die Drohnen nehmen aus der Luft Fotos, Videos und Wärmebilder von Großbränden oder Unfällen auf und senden diese noch vor dem Eintreffen der ersten Feuerwehrleute direkt an die Leitstelle. So kann die Einsatzleitung schneller entscheiden, welches Vorgehen nötig ist.