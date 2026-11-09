Am Montagmorgen wurde ein Rettungswagen auf der Strecke zwischen Wiedersbach und Hildburghausen in einen Verkehrsunfall verwickelt. Nach Angaben der Polizei befand sich der Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Einsatzfahrt von Hildburghausen in Richtung Wiedersbach. Ein entgegenkommender Pkw mit Anhänger hielt auf der schmalen Straße am rechten Fahrbahnrand an. Ein nachfolgender Autofahrer übersah das stehende Gespann, wich auf die Gegenfahrbahn aus und kollidierte dort mit dem Rettungswagen.