Einsatz: Spezialeinsatzkommando in Wasserburg im Einsatz

Wasserburg (dpa/lby) - Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) ist in Wasserburg (Landkreis Rosenheim) im Einsatz gewesen. Die Polizei wurde aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands eines 52-Jährigen gerufen, wie die Beamten mitteilten. Der Mann habe Polizisten bedroht, mit Eisenstangen nach ihnen geworfen und sich in sein Haus zurückgezogen. Weil zu diesem Zeitpunkt konkrete Hinweise vorlagen, dass der Mann eine Gefahr für andere darstellen könnte, wurde das SEK gerufen, wie es weiter hieß.