Einsatz: Sorge um Bruder – Feuerwehr trifft auf verliebtes Duo

Neu-Ulm - Bei einem zunächst als Notlage eingeschätzten Einsatz hat die Feuerwehr ein verliebtes Paar in Neu-Ulm gestört. Wie die Polizei berichtete, hatte eine 17-Jährige ihren Bruder in der Wohnung ihrer Eltern gelassen. Beim Zurückkehren habe sie und eine Freundin ein "komisches Rauschen" aus der Wohnung gehört. Weil ihr Bruder weder auf Klingeln noch auf Anrufversuche reagierte, alarmierten sie kurzerhand die Feuerwehr.