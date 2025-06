Regensburg (dpa/lby) - Nach einem mutmaßlichen Badeunfall in der Donau sucht derzeit ein Großaufgebot an Einsatzkräften in Regensburg nach einem vermissten Menschen. Nach ersten Informationen der Polizei ging bei der Leitstelle ein Notruf ein: Ein Mensch sei beim Schwimmen in Not geraten. Zahlreiche Einsatzkräfte kamen in den Bereich des Donau-Nordarms.