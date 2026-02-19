 
In einem Seniorenheim rücken Rettungskräfte zu einem erkrankten Bewohner an. Als der Aufzug versagt, muss die Feuerwehr helfen.

Einsatz: Rettungskräfte stecken in Seniorenheim im Aufzug fest
Die Feuerwehr musste Rettungskräfte aus einem defekten Aufzug in einem Altersheim befreien. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Bayreuth (dpa/lby) - Auf dem Weg zu einem Patienten sind Rettungskräfte in einem Altenheim in Bayreuth in einem Aufzug steckengeblieben. Die Feuerwehr rückte an, um das Team zu befreien. Der Patient sei derweil von einem Notarzt versorgt worden, teilte die Feuerwehr mit. Sicherheitshalber sei bei dem Vorfall am Mittwochabend ein zweiter Rettungswagen angefordert worden. Es hätten sich für den Patienten keine Nachteile ergeben.

Um die eingeschlossenen Helfer zu befreien, habe sich die Feuerwehr zunächst mit Gewalt Zugang zur Steuerungseinheit des Aufzuges verschaffen müssen. Der Patient sei über eine Drehleiter - was ohnehin so geplant gewesen sei - aus dem dritten Obergeschoss gebracht worden. Wegen des defekten Liftes wäre es anders dann auch nicht mehr möglich gewesen, hieß es.