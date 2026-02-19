Bayreuth (dpa/lby) - Auf dem Weg zu einem Patienten sind Rettungskräfte in einem Altenheim in Bayreuth in einem Aufzug steckengeblieben. Die Feuerwehr rückte an, um das Team zu befreien. Der Patient sei derweil von einem Notarzt versorgt worden, teilte die Feuerwehr mit. Sicherheitshalber sei bei dem Vorfall am Mittwochabend ein zweiter Rettungswagen angefordert worden. Es hätten sich für den Patienten keine Nachteile ergeben.
Einsatz Rettungskräfte stecken in Seniorenheim im Aufzug fest
dpa 19.02.2026 - 08:58 Uhr