München (dpa/lby) - In einer städtischen Bibliothek in München ist die Polizei samt Sprengstoffhund angerückt. Eine Person soll sich verdächtig verhalten haben, weshalb Anwesende die Polizei riefen, wie ein Sprecher mitteilte. Etwa 20 Mitarbeiter und Besucher seien dann aus der Bibliothek gebracht worden, ehe sie von Beamten durchsucht wurde. "Es wurde nichts gefunden", sagte der Sprecher. Es sollte eine weitere Durchsuchung geben.