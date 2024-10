Ulm - Ein Mann ist nach einem Polizeieinsatz in Ulm gestorben. Das teilten Staatsanwaltschaft, Polizei und Landeskriminalamt mit. Die Mutter des 42-Jährigen alarmierte demnach am späten Sonntagabend die Einsatzkräfte, weil ihr Sohn in der gemeinsamen Wohnung randalierte. Die Polizisten hätten den Mann vor Ort wegen "renitenten" Verhaltens fixiert, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Bei dem Einsatz sei der Mann schließlich kollabiert. Trotz sofortiger Reanimationsversuche und der Unterstützung eines Rettungswagens starb der Mann kurze Zeit später in der Klinik. Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar. Das Landeskriminalamt übernimmt die Aufklärung des Falls. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion veranlasst.