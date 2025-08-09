Arnstadt (dpa/th) - Ein 35 Jahre alter Mann hat einen Polizisten gebissen und ihn dadurch leicht verletzt. Der Mann stellte seiner Ex-Freundin mehrfach nach und erhielt von Beamten einen Platzverweis, wie die Polizei mitteilte. Allerdings verstieß der Mann wiederholt dagegen. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam - dagegen versuchte sich der Mann zu wehren und biss einen Polizisten in die Hand. Der 35-Jährige wurde nach Angaben der Polizei gefesselt und mit auf die Dienststelle genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Demnach erwarten ihn Anzeigen wegen Stalkings, Nötigung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.