München (dpa/lby) - Bei einer Festnahme in München haben Beamte nach Polizeiangaben einen Verdächtigen angeschossen, als dieser mit einem Auto auf die Polizisten zugefahren sei. Der 24-Jährige sei dann festgenommen und verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Es habe sich um eine geplante Festnahme im Rauschgiftbereich gehandelt. Man gehe derzeit davon aus, dass der Mann nicht lebensgefährlich verletzt worden sei. Schon zuvor hatte eine Polizeisprecherin zu dem Einsatz gesagt, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.