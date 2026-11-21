Dort, wo 2009 noch die Bürger von Suhl-Nord auch für den Erhalt ihres Rewe-Einkaufsmarktes in der Ringbergstraße protestierten, ist seit vielen Jahren keine Ware mehr über den Ladentisch gegangen. Stattdessen hat sich nach und nach immer größerer Leerstand in der Mini-Einkaufspassage mit Ärztehaus eingestellt. Dass zuletzt die Einkaufsmarkt-Fläche zu einem riesigen Mietlager mit separaten OSB-Verschlägen für Privatpersonen mutierte, so, wie in den Kellern der Neubaublöcke üblich, stellte nun die Feuerwehr vor gewaltige Herausforderungen. In der Nacht vom Freitag auf den Samstag ist sie morgens Punkt 2 Uhr über die Leitstelle zu einer unklaren Rauchentwicklung alarmiert worden. Dass sich daraus ein Großbrand entwickeln würde, der in Suhl im Schnitt alle drei bis fünf Jahre auftritt, war zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar.