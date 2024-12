Eine Frau war mit ihrem beiden kleinen Hund am Freitagvormittag in Schnellbach, einem Ortsteil der Großgemeinde Floh-Seligenthal, unterwegs. Der Spaziergang endete jäh, als laut Polizei ein größerer Hund durch ein offenstehendes Hoftor aus dem Grundstück rannte und sich sofort in einen der kleineren Hund verbiss.