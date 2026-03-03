Zwei von bisher noch unbekannten Personen geöffnete Propangasflaschen lösten am Dienstagmorgen in Schmiedefeld einen Feuerwehreinsatz aus. 8.43 Uhr ging der Alarm ein, nachdem Bürger kurz zuvor einen Notruf über die Leitstelle abgesetzt hatten. Einen stinkenden Geruch und zischende Geräusche hatten sie aus einem schon seit Jahren leer stehenden und unbewohnten Gebäude in der Vesserstraße wahrgenommen, in der einst eine Filiale der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau lange Zeit ihren Sitz hatte.