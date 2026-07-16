„Unklare Rauchentwicklung“: Diese Meldung bekamen Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Rosa/Georgenzell am Mittwoch um 7.27 Uhr auf ihren Smartphones angezeigt.
Einsatz in Rosa Feuer mit Schotter gelöscht
Andreas Döll 16.07.2026 - 10:10 Uhr
Wegen Rauchs, der aus einem Container stieg, wurde die Freiwillige Feuerwehr Rosa/Georgenzell alarmiert. Holzabfälle hatten Feuer gefangen.
„Unklare Rauchentwicklung“: Diese Meldung bekamen Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Rosa/Georgenzell am Mittwoch um 7.27 Uhr auf ihren Smartphones angezeigt.