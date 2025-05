Erfurt (dpa/th) - Zehntausende kleinere Akkus zur Speicherung von Sonnenstrom sind in Thüringen am Netz. Fast 30.000 Speichereinheiten unter 10 kWh gab es im Freistaat mit Stand vom 25. März, wie das Thüringer Energieministerium auf Anfrage mitteilte. Vor allem in Privathaushalten dürften Speicher dieser Größe zum Einsatz kommen, etwa in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage. In den Daten sind aber auch gewerblich genutzte Speicher enthalten.