Zwei Mitarbeiterinnen eines Tierschutzvereins bauten am Montag aus zwei Gartenstühlen und einer darüber gespannten Decke ein provisorisches Sprungtuch. Mithilfe einer Drehleiter gelangten Einsatzkräfte der Feuerwehr schließlich an den Kobel, den Eichhörnchen am Giebel des Hauses gebaut hatten, und holten das rund neun Wochen alte Eichhörnchen heraus. Die Eltern saßen laut einem Feuerwehrsprecher auf dem Dach des Hauses.