Während die Silvesternacht und der Neujahrstag in Suhl für die Suhler Feuerwehr nach Auskunft von Dennis Kummer, vergleichsweise ruhig über die Bühne ging, war die Hilfe der Suhler Berufsfeuerwehr am Neujahrstag beim Großbrand eines Hauses auf dem Erfurter Domplatz gefragt. „Die dortige Einsatzleitung hat zusätzliche Ressourcen insbesondere für Atemschutzgeräte angefragt, die wir zur Verfügung gestellt haben“, so der Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz.