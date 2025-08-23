Erfurt (dpa/th) - Mehrere Passanten sind in Erfurt laut Polizei durch einen aggressiven und unter Drogen stehenden Rollstuhlfahrer leicht verletzt worden. Der 22-Jährige habe nicht nur Unbeteiligte angegriffen, sondern auch bei der Festnahme versucht, Beamte zu schlagen, so die Polizei in einer Mitteilung. Bei einer ersten Kontrolle habe der Mann angegeben, selbst Opfer einer Straftat geworden zu sein - die Tätlichkeiten seien nicht von ihm ausgegangen. Später habe er aber erneut einen unbeteiligten Passanten im Streit mit einem Faustschlag verletzt. Der junge Mann sei schließlich für Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Er müsse nun unter anderem mit Anzeigen wegen Körperverletzung rechnen.