Bei einer Verpuffung in einem alten Gebäudes auf dem Fischerhüttengelände in Ilmenau sind am Sonntagabend zwei 13 und 14 Jahre alte Jugendliche schwer verletzt worden. Nach Informationen der Redaktion war kurz vor 19.30 Uhr eine Detonation zu hören, dann stieg Rauch über dem Gelände auf.