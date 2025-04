Einsatz in Fürth: Mann soll Polizist in Oberschenkel gebissen haben

Dabei soll der Verdächtige laut Polizei einen 20 Jahre alten Beamten in den Oberschenkel gebissen haben. Außerdem habe der Polizist eine Schürfwunde am Ellenbogen erlitten und sei an der Lippe verletzt worden. Die Beamten führten bei dem Mann auf richterlichen Beschluss eine Blutentnahme durch. Er muss sich nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.