Einsatz in der Oberpfalz: 21-Jähriger bei Streit zweier Gruppen von Auto angefahren

Weiden in der Oberpfalz (dpa/lby) - Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen ist ein 21-Jähriger in der Oberpfalz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 19-Jähriger stehe im Verdacht, den Wagen gefahren zu haben, teilte die Polizei mit. Demnach brach bereits Ende Februar auf dem Parkplatz eines Waldfriedhofs in Weiden eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen aus – die Hintergründe blieben unklar. Einem Polizeisprecher zufolge waren insgesamt etwa zehn Männer und Frauen beteiligt.