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  4. 21-Jähriger bei Streit zweier Gruppen von Auto angefahren

Einsatz in der Oberpfalz 21-Jähriger bei Streit zweier Gruppen von Auto angefahren

Auf dem Parkplatz eines Waldfriedhofs geraten nachts zwei Gruppen aneinander. Am Ende gibt es einen Schwerverletzten. Nun sucht die Polizei nach einem wichtigen Zeugen: dem Fahrer eines Geländewagens.

Einsatz in der Oberpfalz: 21-Jähriger bei Streit zweier Gruppen von Auto angefahren
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Wer kann Hinweise geben? Nach dem Streit sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Weiden in der Oberpfalz (dpa/lby) - Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen ist ein 21-Jähriger in der Oberpfalz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 19-Jähriger stehe im Verdacht, den Wagen gefahren zu haben, teilte die Polizei mit. Demnach brach bereits Ende Februar auf dem Parkplatz eines Waldfriedhofs in Weiden eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen aus – die Hintergründe blieben unklar. Einem Polizeisprecher zufolge waren insgesamt etwa zehn Männer und Frauen beteiligt.

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Der 21-Jährige kam nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus. Er war laut dem Sprecher zunächst nicht vernehmungsfähig. Die Kriminalpolizei ermittelt und sicherte Spuren am Tatort. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise. Besonders gesucht wird der Fahrer eines Geländewagens, der die Straße kurz vor dem Vorfall stadteinwärts befuhr und wichtige Beobachtungen gemacht haben könnte.